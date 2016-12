Vedova Failla: "Stato ha fallito"

"Non voglio le condoglianze, dovevano riportarmelo vivo. Lo Stato ha fallito, mi sta riportando mio marito in una bara". Lo ha detto Rosalba Failla, vedova di Salvatore, il tecnico della Bonatti morto in Libia insieme al collega Fausto Piano. La moglie di Failla si è rivolta poi al Capo dello Stato, Sergio Mattarella: "Non ha valore per me il suo messaggio. Mi dispiace dirlo. Non vale niente, non mi tocca".