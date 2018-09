Vaticano, vertici del Coro Sistina indagati per peculato e riciclaggio

Il Coro della Cappella Sistina è ufficialmente sotto indagine. La notizia, trapelata nei mesi scorsi come indiscrezione, è confermata dalla Santa Sede: nel mirino dell'indagine, ancora in corso, c'è la gestione economica-amministrativa del coro. Tutto sarebbe partito da alcune mail dei genitori dei giovani coristi preoccupati per una serie di selfie durante un evento al Metropolitan Museum di New York: star della musica vestite da suore o vescovi posano con alcuni componenti del coro. Gli indagati sono don Massimiliano Palombella, direttore del coro, e Michelangelo Nardella, responsabile amministrativo.

Proprio quelle foto, che vedevano ritratte da Rihanna a Jennifer Lopez a Salma Hayek, in abiti non esattamente adatti all'occasione, hanno destato l'attenzione della Santa Sede. In Vaticano sarebbero arrivate - secondo il "Corriere della Sera" - alcune segnalazioni dei genitori dei ragazzi del coro, preoccupati proprio per alcuni selfie. Secondo il quotidiano della Cei, 'Avvenire', gli inquirenti della Santa Sede sospettano un uso 'disinvolto' degli introiti dei concerti, indirizzati in un conto presso una banca italiana. Le ipotesi di reato sarebbero quindi riciclaggio, truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato. Sia Palombella che Nardella sarebbero già stati interrogati dal promotore di giustizia, con responsabilità ancora da chiarire.Sul conto finito nel mirino della giustizia vaticana, sul quale transitavano le somme provenienti dai concerti, avrebbero avuto accesso entrambi.