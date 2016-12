Vaticano:"Più impegno contro Isis"

00:56 - "La crisi in Medio Oriente richiede un supplemento di impegno da parte di tutti, perché la situazione è veramente difficile, per non usare la parola drammatica". Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, chiedendo una "soluzione politica" nella lotta contro l'Isis. "I cristiani hanno il diritto di risiedere dove sono sempre vissuti, sono un elemento fondamentale per la stabilità del Medio Oriente", ha aggiunto.