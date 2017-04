Vaticano: "In Egitto Papa Francesco non userà auto blindate"

"Non siamo preoccupati" - "La sicurezza è un problema anche qui, come lo è anche in Inghilterra, in Francia o negli Stati Uniti", ha sottolineato il portavoce vaticano. Però il Papa, anche dopo gli ultimi attentati in Egitto, ha confermato la volontà di andare avanti, anche come segno di vicinanza". A proposito, poi, di quanto faranno le forze di sicurezza del posto, Burke ha ribadito ancora: "Noi non siamo preoccupati, e la loro volontà e di far sì che le cose vadano bene".



Il Papa ricorderà le vittime dell'attacco ai cristiani copti - Al termine del primo giorno della sua visita in Egitto, venerdì 29, visitando nel patriarcato copto-ortodosso il patriarca Tawadros II, papa Francesco ricorderà le vittime degli attentati e i cristiani uccisi in questi anni in un luogo recentemente coito da un attentato. Ha spiegato il direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke, in un briefing con i giornalisti, che dopo l'incontro privato e lo scambio dei doni i due leader religiosi andranno nella vicina chiesa di San Pietro e Paolo, bersaglio lo scorso 11 dicembre di un attentato terroristico, per una preghiera ecumenica per le vittime e per i cristiani uccisi. Fuori dalla chiesa verranno posti dei fiori e si pregherà per le vittime dell'esplosione del dicembre scorso.



Appello su Regeni? La Santa Sede agisce discretamente - La Santa Sede "quando può viene incontro a richieste per motivi umanitari: però lavora in modo discreto, nella massima discrezione, è successo molte volte. Se agisce, agisce in modo discreto, ed efficace". Così il direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke, in un briefing con i giornalisti sul viaggio del Papa in Egitto, ha risposto a una domanda se durante l'incontro al Cairo con il presidente Al-Sisi, Francesco farà riferimenti al caso dell'omicidio di Giulio Regeni, così come chiestogli dalla famiglia in un appello. Burke ha detto di non sapere se l'argomento sarà toccato nel colloquio col presidente. "Questa è una questione tra due Stati", ha comunque aggiunto. "Il papa è consapevole della cosa, ha pregato per Regeni, partecipa al dolore della famiglia".