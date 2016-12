Vasta operazione contro Boko Haram

Diverse centinaia di ostaggi in mano ai fondamentalisti islamici nigeriani di Boko Haram sono stati liberati durante un'operazione condotta dall'esercito del Camerun insieme alle truppe della Nigeria per riprendere il controllo di Kumshe, una cittadina al confine tra i due paesi africani. Nel raid sono rimasti uccisi almeno 100 combattenti del gruppo estremista islamico. Tra i prigionieri c'erano diverse ragazzine addestrate per diventare kamikaze.