Varsavia: tenta di rapinare una banca con una pistola disegnata, arrestato

E' entrato in una banca impugnando un pezzo di carta su cui aveva disegnato una pistola come se fosse un'arma, l'ha mostrata a un'impiegata e ha chiesto che gli fossero consegnati i soldi. Poi, è stato arrestato. Inutile dire che il tentativo di rapina non è andato a segno. ma lui, un 33enne britannico, adesso è in attesa di essere processato.