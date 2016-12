Varsavia, sarà reato definire Auschwitz "lager polacco"

Definire Auschwitz e gli altri campi di sterminio nazisti come "polacchi" sarà reato e si rischierà fino a 3 anni di carcere. E' quanto prevede la proposta di legge varata dal governo di Varsavia. L'esecutivo teme che, man mano che la Seconda Guerra Mondiale diventa lontana nel tempo, le nuove generazioni possano finire per pensare che i polacchi siano stati in qualche modo complici o abbiano gestito i lager costruiti dai tedeschi sul loro suolo.