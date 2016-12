Varoufakis, il pasticciaccio del dito medio alla Germania

13:12 - Dito medio ai tedeschi. Il ministro delle Finanze greco, Janis Varoufakis, è costretto a spiegare, precisare. Lui, dice, quel gesto non l'ha mai fatto e accusa che qualcuno avrebbe manipolato il video incriminato, datato 2013. In realtà, a guardare le immagini e soprattutto ad ascoltare il discorso che Varoufakis stava facendo, il gesto c'è ed è inequivocabile, seppur estrapolato ad arte dal contesto.

In quell'occasione, iI ministro del governo di Alexis Tsipras, che da giorni litiga con l'omologo Wolfgang Schaeuble, stava sostendendo che per la Grecia fare il dito medio alla Germania e alla Ue, dichiarando bancarotta e non pagando i debiti, sarebbe stato un grave errore. Quindi niente "dito medio", diciamo così.



Diverso però è sostenere che si tratti di un falso: "E' stato ritoccato, una cosa del genere io non l'ho mai fatta", ha ribadito Varoufakis prendendo la parola come ospite del giornalista Gunther Jauch.