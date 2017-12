Varata a Parigi la strategia europea per debellare la Xylella

Una road map europea per sradicare la Xylella fastidiosa: è l'annuncio fatto a Parigi dal ministro francese dell'Agricoltura, Stéphane Travert, al termine della riunione sulla questione a cui partecipavano diversi Paesi tra cui l'Italia nonché il commissario Ue Vytenis Andriukatinis. Per Travert, la Xylella fastidiosa "resta una minaccia mondiale per i vegetali" e una "priorità per l'Ue". "L'eradicazione - ha continuato - è il nostro obiettivo".