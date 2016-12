Vanuatu devastata dal ciclone Pam, il presidente dell'arcipelago: "E' emergenza"

13:58 - "E' rimasta senza casa la maggioranza della popolazione di Vanuatu, nel Pacifico, devastato ieri dal superciclone Pam". Lo ha detto, in collegamento video con la Bbc dal Giappone, il presidente dell'arcipelago, Baldwin Lonsdale, che ha dichiarato lo stato di emergenza e descritto la tempesta come un "mostro". "La maggioranza degli edifici è stata distrutta, come la maggioranza delle case, delle scuole, dei servizi sanitari", ha quindi dichiarato Lonsdale, con la voce rotta per la commozione.

"Il bilancio di vittime è ancora imponderabile, come lo è la misura della distruzione e dei danni", ha poi dichiarato il presidente di Vanuatu. Se il bilancio ufficiale per ora parla di 8 morti e di una trentina di feriti nella zona della capitale Port Vila, "purtroppo non abbiamo ancora informazioni su vittime e danni dalle altre isole", in quanto le comunicazioni sono interrotte.



Il Papa: "Vicino alla popolazione" - "Sono vicino - ha detto il Papa dopo l'Angelus - alla popolazione di Vanuatu, nell'Oceano Pacifico, colpita da un forte ciclone. Prego per i defunti, per i feriti e i senza tetto. Ringrazio quanti si sono subito attivati per portare soccorsi e aiuti".