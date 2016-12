22:00 - "Abbiamo intrapreso una guerra contro il terrorismo, non contro una religione, non contro l'islam". Lo ha detto il premier francese, Manuel Valls, parlando a Tf1. "Ci sarà un prima e un dopo" l'attacco a Charlie Hebdo per la società francese, "è una ferita, ma la Francia non può avere paura", ha aggiunto, annunciando che tutto il governo sarà presente alla manifestazione di domenica.