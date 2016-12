Valencia, arrestato latitante: faceva il cameriere in un ristorante

Faceva il cameriere a Valencia, in Spagna, sotto falso nome ma è stato scoperto e arrestato un trafficante di droga ritenuto contiguo al clan camorristico "De Luca-Bossa", latitante da 7 anni. Si tratta di Pasquale Brunese, 44 anni, di San Giorgio a Cremano. L'uomo è stato individuato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli in collaborazione con le autorità locali. I militari hanno trovato Brunese nel ristorante "A mi manera".

A Valencia aveva trasferito tutta la famiglia. Ritenuto contiguo al clan dei "De Luca-Bossa", operante per il controllo degli affari illeciti nell'area orientale di Napoli e nell'immediato hinterland del capoluogo campano, era ricercato dal settembre 2008 e sfuggiva all'esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura generale di Milano, perché condannato a 9 anni e 9 mesi di reclusione per traffico di stupefacenti, falso e ricettazione. Adesso è in carcere in Spagna, in attesa dell'estradizione.