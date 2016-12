Valencia, al bando la tradizione del toro con le corna in fiamme

La città spagnola di Valencia ha messo al bando la pratica del "bou embolat", l'antica tradizione di scatenare per le strade tori imbizzarriti a causa di fuoco che viene fatto ardere sulle loro corna. Il sindaco, Joan Ribò, ha motivato il divieto sottolineando la crudeltà di questa tradizione. Il consiglio municipale ha anche tagliato i finanziamenti per le corse dei tori e le scuole di toreri ma non ha bandito le corride.