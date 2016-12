Valencia, 32enne muore incornato da un toro durante il Bou Al Carrer

Il Bou Al Carrer fa parte delle celebrazioni per la festa di San Rocco. Come avviene per San Firmino, il toro viene liberato per le strade della città, inseguito dalla gente, che in parte si fa avanti per provocarlo, in parte prova a fuggire. Al 32enne vittima di questa edizione non è riuscito di evitare la carica furibonda dell'animale, rimasto chiuso in un tratto di strada tra due gruppi di persone. L'uomo non ha fatto in tempo a rifugiarsi dietro le barriere di protezione e il toro lo ha preso in pieno, infilzandolo mortalmente.



Con questa sono 5 le persone morte da luglio in manifestazioni analoghe.