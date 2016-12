Valanga sulle Alpi francesi: travolti 11 militari d'Oltralpe, cinque di loro sono morti

Nel momento in cui la valanga li ha travolti, i cinque soldati si stavano allenando fuori pista sui pendii della stazione sciistica di Valfréjus, in Savoia, mentre si trovavano a 2.200 metri di altezza.



Secondo le Figaro online, i soccorsi sono riusciti a estrarre vive dalla neve sei persone, "due in ipotermia e quattro indenni". La Procura di Lione ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze dell'incidente.