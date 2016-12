Usa2016, Trump cerca voti degli afroamericani: che avete da perdere?

"Votate per me. Cosa avete da perdere?". Con questo appello il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rivolto agli afroamericani durante un comizio in Michigan incentrato sull'economia e gli effetti della crisi in città come Detroit. "Cosa avete da perdere nel provare qualcosa di nuovo come Trump?", ha ripetuto sottolineando come molti nella comunità afroamericana vivano in povertà e senza lavoro.