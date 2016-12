Usa2016, piccoli Trump crescono: il 12enne che "guida" la campagna elettorale del tycoon in Colorado

Ogni presidente americano sa che il Colorado è uno 'swing State', ossia uno 'Stato non scontato' per la corsa alla Casa Bianca. Per questo Donald Trump sta cercando di ottenere più voti possibili anche attraverso un aiuto particolare: un ragazzino di 12 anni, Weston Imer, che nella contea di Jefferson è già attivo politicamente. Fa volantinaggio, consegne porta a porta, si coordina con i volontari e chiama a uno a uno i residenti del suo paese per ricordare i buoni motivi per votare il tycoon.