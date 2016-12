Usa2016, Clinton a Trump: aiuti i russi. Lui: tu in galera

Gli Usa non sono mai stati in una situazione in cui un avversario come la Russia sta lavorando così duro per influenzare l'esito delle elezioni a favore di Trump: lo ha detto Hillary Clinton nel secondo duello tv con Donald Trump. Durante il dibattito poi, duro attacco di Donald Trump il quale ha affermato che se fosse lui responsabile per le leggi negli Usa la rivale Hillary Clinton "sarebbe in galera" per la vicenda emailgate.