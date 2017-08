Usa, Wp: "Muore italiano esperto skydive, dubbi su incidente"

In un primo momento la polizia lo aveva trattato come un tragico incidente durante una uscita di skydive in Florida, ma dopo aver appreso di un messaggio inviato alla moglie poco prima di lanciarsi dal velivolo, come tante volte aveva fatto prima, il sospetto è che si sia trattato di suicidio per il 27enne Vitantonio Capotorto. Lo scrive il Washington post in un articolo sul ragazzo italiano esperto di sky diving.