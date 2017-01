Usa, Washington Post: "La Russia ha festeggiato la vittoria di Trump"

Decine di funzionari del governo russo hanno festeggiato la vittoria di Donald Trump su Hillary Clinton, vista come un importante cambiamento geopolitico in favore di Mosca. Lo sostiene il Washington Post che cita alcune comunicazioni intercettate dai servizi segreti Usa. Questo atteggiamento insospettisce ancora di più l'intelligence americana sul reale tentativo di Mosca di favorire l'elezione di tycoon di New York.