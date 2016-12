Usa, vuole buttarsi da un ponte: agente-eroe lo salva con un abbraccio

Era una giornata come tutte e altre, quando Hicks ha ricevuto una chiamata per un intervento sull'autostarda, dove un uomo stava tentando di togliersi la vita. Quando l'agente è giunto sul posto, è riuscito a convinverlo a non buttarsi nel vuoto e appena in salvo, ha stretto l'uomo in un lungo abbraccio, che ha fatto il giro della rete.



"Gli ho detto come mi chiamavo e a quel punto eravamo soltanto due persone - ha raccontato l'agente al network ABC11 - Nella mia mente, sapevo già che lui sarebbe tornato dalla parte del ponte dove mi trovato io e fortunamente lui mi ha ascoltato quando gli ho detto di farlo. Poi l'ho abbracciato forte, l'unica cosa che riuscivo a dire era va tutto bene, ora è finito". La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e il video del salvataggio è diventato virale, commovendo il web.