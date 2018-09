Usa, volo cancellato per maltempo: il pilota ordina 40 pizze per i passeggeri

Volo cancellato, pizza per tutti. E' l'idea venuta in mente al capitano del 2354 dell'American Airlines costretto ad atterrare per colpa del maltempo che stava investendo il Texas. Così ai passeggeri, trattenuti nell'aeroporto di Wichita Falls in attesa di nuove indicazioni sul viaggio, il pilota ha personalmente consegnato i 40 cartoni di pizza che aveva ordinato per loro. Su Twitter è stato diffuso il video della distribuzione delle pizze. "Il più grande ordine di consegna ricevuto dalla pizzeria Papa Johns" della cittadina, si legge nel commento alle immagini.