Usa, vittoria di Trump: respinta causa diffamazione porno star

Il giudice distrettuale James Omero ha respinto la causa per diffamazione avviata dalla porno star Stormy Daniels contro il presidente Donald Trump. Lo afferma Charles Harder, consigliere legale di Trump, parlando di "totale vittoria per Trump e totale sconfitta per Stormy Daniels". L'avvocato della Daniels, Michael Avenatti, ha annunciato ricorso contro la decisione.

Resta aperta la causa tra i due relativa al celebre pagamento da parte di Trump per silenziare la storia con l'attrice, ma Daniels ha perso la partita per quanto riguarda la diffamazione: il giudice S. James Otero ha infatti ritenuto che il tweet nel quale il presidente accusava la donna di avere inventato le minacce per metterla a tacere non sia stato diffamatorio, ma solo una "iperbole retorica" normalmente associata al dibattito politico.