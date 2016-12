Usa: "Vicini a chiusura Guantanamo"

Il piano di Barack Obama per chiudere il super carcere di Guantanamo è "nelle fasi finali". Lo conferma il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, sottolineando che il provvedimento sarà presentato al Congresso e rassicurando sugli sforzi in atto all'interno dell'amministrazione per centrare l'obiettivo, ancora più pressante dopo la riapertura delle relazioni diplomatiche con Cuba.