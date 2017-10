Usa, vicepresidente Pence a fine dicembre in Israele ed Egitto

Il vicepresidente Usa, Mike Pence, si recherà in Israele e in Egitto a fine dicembre su richiesta del presidente Donald Trump. In Israele Pence discuterà le prospettive per gli accordi di pace sia con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sia con il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen. Al centro dell'incontro con il presidente egiziano Al Sisi ci sarà il tema delle persecuzione delle minoranze religiose nella regione.