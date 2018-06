Usa, vice capo staff della Casa Bianca lascia il suo incarico

La Casa Bianca perde un altro pezzo. Joe Hagin, il vice capo dello staff, lascia l'incarico in luglio per tornare al settore privato. Il numero due di John Kelly è stata una delle figure chiave per i preparativi del vertice di Singapore fra il presidente Donald Trump e il leader nord coreano Kim Jong-un. Il 60% di coloro che hanno occupato posizioni di rilievo alla Casa Bianca all'inizio dell'amministrazione ha ormai lasciato.