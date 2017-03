Usa, viaggiava con 164mila dollari di cocaina nei pantaloni: fermato

A insospettire i poliziotti sono stati i suoi pantaloni extra large e così è stato fermato e scoperto con pacchetti di cocaina legati su tutta la lunghezza delle gambe. E' accaduto all'aeroporto di New York City: Juan Carlos Galan Luperon era appena atterrato al John F. Kennedy di Manhattan ‎dalla Repubblica Dominicana ma il suo "look" ha subito destato sospetti. Gli ufficiali lo fanno fermato e addosso gli hanno trovato addosso dieci chili di droga, per un valore di 164mila dollari