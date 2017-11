Usa: via libera della Camera a piano per Difesa da 700 mld dollari

Via libera della Camera al provvedimento da 700 miliardi di dollari per la Difesa. La misura punta a offrire più risorse alle forze armate americane e per contrastare l'avanzata del programma nucleare della Corea del Nord. L'iniziativa è stata approvata con 356 voti a favore e 70 contrari. Il provvedimento va ora in Senato. Dei 700 miliardi di dollari, circa 634 andranno al Pentagono e 66 miliardi alle missioni in Afganistan, Iraq e Siria.