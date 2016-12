12 novembre 2014 Usa, veterano del Vietnam riceve la medaglia al valore dopo 47 anni Sam Farris, 67enne della Virginia, aveva 19 anni quando rimase ferito al confine cambogiano. Dopo quasi mezzo secolo dal suo ritorno, ha ottenuto la Purple Heart Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:09 - Dopo quasi mezzo secolo di attesa, Sam Farris, veterano della guerra del Vietnam, ha ottenuto il riconoscimento che meritava. Il 67enne ex militare della Virginia ha ricevuto la Purple Heart, la medaglia la valore per le ferite riportate in battaglia. Farris aveva solo 19 anni quando la sua unità finì sotto attacco al confine cambogiano. Un colpo di mortaio uccise metà dei suoi commilitoni e lui rimase ferito alle mani da un frammento di proiettile.

Al rientro in patria, Farris, come riporta la tv WSLS, non pensava alla medaglia al valore, era soltanto felice di essere tornato sul suolo americano. Soltanto qualche anno fa, a una riunione della sua vecchia unità, l'ex militare ha sollevato la questione con il suo ex comandante di batteria, Robert Barrett, che si è impegnato a fargli ottenere il riconoscimento.



La radiografia che mostra il frammento di proiettile ancora presente nella mano di Farris non era stata considerata una prova sufficiente dalla commissione incaricata di revisionare il caso.



Soltanto l'aiuto di Barrett e una lettera di Michael George, un altro comandante di batteria, hanno convinto la commissione a conferire a Farris la meritata medaglia.



"Ci è voluto moltissimo tempo per ottenerla e ancora faccio fatica a stringerla in mano, ma è una soddisfazione grandissima", ha dichiarato Sam Farris durante la cerimonia.