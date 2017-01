Usa, venerdì Theresa May da Donald Trump a Washington

Il primo ministro britannico Theresa May sarà in visita dal neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella giornata di venerdì. Lo riferisce la Casa Bianca. Nelle ultime settimane Trump aveva detto di voler incontrare presto la May e, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi, aveva annunciato l'impegno a siglare un accordo commerciale con il Regno Unito per il dopo Brexit.