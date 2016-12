Usa: va in ospedale per dolore allo stomaco, partorisce due gemelle monoamniotiche

Gemelle monoamniotiche – Una storia incredibile, resa ancora più sorprendente dal fatto che le bambine sono gemelle monoamniotiche.



Significa che i due feti, nati dalla divisione di un unico ovulo fecondato (omozigoti), condividono la stessa placenta e lo stesso sacco amniotico.



Una condizione estremamente rara che riguarda soltanto l'1% dei parti gemellari, e ha un tasso di sopravvivenza del 50%.



Fundraising per le gemelle – Shelby Magnani e il suo fidanzato James Croskey studiano tecnologia automobilistica al Des Moines Area Community college e sperano di aprire una loro attività.



Nel frattempo hanno lanciato un fundraising per raccogliere denaro per il mantenimento delle neonate. "È una cosa pazzesca – ha detto Croskey – è successo tutto così in fretta. Amiamo le nostre bimbe più di qualsiasi altra cosa al mondo".