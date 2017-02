Usa: urla frasi xenofobe, apre il fuoco e uccide ingegnere indiano

Un ingegnere indiano è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un bar di Kansas City, negli Stati Uniti. Ad aprire il fuoco è stato un ex militare della Marina, Adam Purinton, 51 anni, che sparando ha gridato frasi xenofobe. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, avrebbe urlato: "Andatevene dal mio Paese!".