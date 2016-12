Usa, uomo spara a poliziotto da auto in corsa ad Atlanta: arrestato

Dopo la strage a Dallas, un episodio simile è avvenuto in un sobborgo di Atlanta, in Georgia. Un uomo, da un'auto in corsa, ha sparato a un poliziotto: l'agente è rimasto illeso e, assieme ai suoi colleghi di pattuglia, è riuscito a catturare lo sparatore. La polizia locale ha riferito dell'accaduto non aggiungendo però dettagli sull'uomo fermato.