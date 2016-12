05:56 - Un uomo si è barricato in un ospedale a Tomball, in Texas, nella camera di terapia intensiva nella quale è ricoverato il figlio. Secondo la polizia, l'uomo ha reagito in modo disperato per le condizioni di salute del congiunto, e non è ancora chiaro se sia armato. Alcune aree dell'ospedale sono state evacuate, mentre le forze dell'ordine hanno stabilito un contatto con l'uomo per trattare la resa.