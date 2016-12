Usa, uomo salta dal tetto per conquistare una donna e resta incastrato tra due palazzi per quattro ore

Cosa si è disposti a fare per amore? E' la classica domanda da test in spiaggia sotto l'ombrellone. Da oggi, tra le ipotetiche risposte, si potrà trovare anche l'opzione "lanciarsi tra due palazzi", perché un uomo a a Pittsburgh, in Pennsylvania, ha fatto anche questo. Il giovane ha provato a sfruttare la propria presunta abilità nel parkour per fare colpo su una ragazza appena conosciuta, ma è saltato dal tetto ed è rimasto incastrato tra due palazzi per quattro ore.