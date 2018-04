Usa, uomo nudo spara in un ristorante a Nashville: 4 morti, è in fuga

Un uomo armato nudo ha aperto il fuoco in un ristorante alla periferia di Nashville , in Tennessee . Il bilancio è di quattro persone morte e almeno tre ferite. Lo riferisce la polizia, precisando che "un cliente ha affrontato l'assalitore e gli ha tolto l'arma". Gli agenti hanno anche lanciato un appello per individuare e catturare il presunto autore della strage, Travis Reinking, 29 anni di Morton, Illinois.

Il locale teatro della sparatoria è aperto 24 ore su 24. L'uomo nudo che ha aperto il fuoco in un ristorante di Nashville ha usato un fucile d'assalto AR-15, arma di solito utilizzata nelle sparatorie di massa negli Stati Uniti. È quanto riportano i media locali. I fucili AR-15 sono stati usati per esempio nella sparatoria di ottobre a Las Vegas, in cui sono state uccise 58 persone, e nella sparatoria del 14 febbraio nella scuola di Parkland in Florida, in cui l'ex studente Nikolas Cruz ha ucciso 17 persone fra studenti e membri dello staff. Attualmente il bilancio della sparatoria in Tennessee e' di tre morti e quattro feriti.