Usa: una giovane mamma muore di cancro, l'amica adotta le sue 4 figlie

L'anno scorso le era stato diagnosticato un tumore incurabile. Ed Elizabeth Diamond, giovane mamma single, era disperata per le sue quattro figlie: che ne sarebbe stato di loro? Ora Elizabeth è morta. Ma le sue ragazze hanno trovato una nuova casa: quella di Laura Ruffino , di Orchard Park, New York, la miglior amica della loro mamma. Le ha adottate e le ha prese con sè.

Laura ha infatti raccontato alla WKBW-Tv di aver fatto una promessa a Elizabeth: "Quando era ancora viva, mi chiese se sarei stata disposta a tenere le sue figlie se mai le fosse successo qualcosa. E io le risposi subito di sì". Dopo la morte di Elizabeth, Laura ha rispettato la promessa. E così le quattro figlie di Elizabeth, tra i 5 e i 12 anni, hanno una nuova famiglia e altre due sorelle, le figlie di Laura e Rico, suo marito.



"Non avrei mai pensato che la mia vita avrebbe potuto essere così - dice Laura -. Ma se qualcosa ti piomba addosso, devi semplicemente accettare la sfida e fare del tuo meglio". Le spese sono aumentate, la casa è piccola: ma per fortuna i Ruffino hanno trovato tanti amici disposti ad aiutarli. E ad agosto ci sarà un vero e proprio evento di beneficenza a West Seneca, New York, con lo scopo di raccogliere fondi per la famiglia. E una campagna di raccolta fondi è stata lanciata anche online. Per aiutare una donna generosa e ricordare nel migliore dei modi la sua amica, morta prematuramente.