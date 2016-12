Usa, una coppia inseparabile da 68 anni Insieme anche nella stanza d'ospedale

Tom Clark, 96 anni, e la 92enne moglie Arnisteen, sono sposati da 68 anni. Durante la loro vita di coppia sono stati separati solo durante la guerra di Corea, quando Tom venne chiamato alle armi. Per questo, quando i due sposi sono stati ricoverati nel reparto di chirurgia ortopedica del Piedmont Fayette Hospital, nello Stato della Georgia, la loro divisione ha rappresentato un trauma. Per i due infatti erano state preparate stanze separate. Alle fine però la direzione del nosocomio ha deciso per uno strappo alla regola (le camere di norma nella struttura sono singole), riunendoli.

Come riportato dalla pagina Facebook dello stesso ospedale, Tom e Arnisteen sono stati sistemati in letti uno al fianco dell'altro, per evitare problemi legati alla lontananza. Dopo decenni di vita in simbiosi, una separazione improvvisa ad oltre novant'anni di età avrebbe potuto provocare scompensi a livello psicologico, aggravando la degenza. Così, ecco il trasferimento.



Dall'ospedale hanno quindi postato le immagini della coppia sorridente, finalmente nella stessa stanza. "Non riesco proprio a stare lontano da lei, è la più bella donna del mondo", ha dichiarato Tom con soddisfazione.