Usa, un transessuale nello staff di ObamaE' la prima volta alla Casa Bianca

Raffi Freedman-Gurspan è il primo transessuale dichiarato a entrare alla Casa Bianca. Originario dell'Honduras ma trapiantato a Brookline (Massachusetts), 28 anni, il nuovo membro dello staff di Barack Obama in passato era conosciuto con il nome di Rafael. "Riflette i valori dell'amministrazione Obama", ha dichiarato Valerie Jarrett, collaboratrice del presidente Usa, annunciando l'affidamento dell'incarico. La Freedman-Gurspan si occuperà di uguaglianza dei generi e di politiche per la parità.

Laureata in Scienze Politiche al St. Olaf College, la Freedman-Gurspan rappresenterà così sia la comunità Lgbt che quella dei Latinos. Nel suo curriculum anche un lavoro alla Massachusetts State House.



Ex consigliera del National Center for Transgender Equality e Mass Trans Political Coalition, la nuova collaboratrice della White House ha annunciato su Facebook il nuovo incarico e ha già iniziato la sua attività a Washington.