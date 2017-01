Usa, un Kennedy "anti vaccini" alla guida della commissione sui vaccini

"Mi ha proposto la guida della commissione sulla sicurezza dei vaccini e la loro integrità scientifica", ha dichiarato Kennedy a dei giornalisti del "The New York Times", dopo un colloquio avuto col presidente americano nella Trump Tower, lo scorso lunedì. "Gli ho detto che accettavo", ha aggiunto.



"Il presidente eletto ha dei dubbi sulle politiche attuali in materia di vaccini e si pone delle domande sulla materia. La sua opinione non ha importanza, è la scienza che conta", ha dichiarato Kennedy spiegando che lui e Trump sono assolutamente a favore ma che vogliono fare in modo che il processo scientifico sia efficace e sicuro.