Usa, un anno sabbatico per Malia Obama e poi studi ad Harvard

Invaghitosi di Malia, la primogenita del presidente Obama, dal 2008, ora si è dichiarato offrendo, bontà sua come dote 50 mucche, 70 pecore e 30 capre. Protagonista un avvocato kenyano, la cui età non e' stata rivelata. "Sono interessato a lei dal 2008 - ha affermato Felix Kiprono -. Non sono fidanzato e le prometto...