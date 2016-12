La polizia americana torna per l'ennesima volta nella bufera: un 18enne afroamericano disarmato, Paul O'Neal , è stato ucciso da un agente a Chicago . Il ragazzo è morto il 28 luglio, ma solo oggi la polizia ha reso pubblico il video : nelle immagini si vedono gli agenti che inseguono il giovane, accusato di aver rubato una macchina. Il colpo fatale non viene mostrato nel video, ma si sentono chiaramente gli spari.

Dopo l'ennesimo episodio, il sovrintendente della polizia di Chicago, Eddie Johnson, ha fatto sapere che il dipartimento sta cooperando con l'autorità che sta indagando sul comportamento degli agenti. L'autopsia ha rivelato che il 18enne è stato colpito alle spalle, e sebbene nel video si sentano gli agenti dire che il giovane era stato il primo a sparare contro di loro, non è stata trovata alcuna arma. Per il momento Johnson ha sospeso i tre agenti coinvolti, in attesa dell'esito dell'indagine.