Usa:un agente ucciso e 5 feriti in 3 sparatorie,solidarietà di Trump

Un poliziotto è stato ucciso e altri cinque sono rimasti feriti in tre sparatorie, due in Florida e una in Pennsylvania. Il primo episodio è avvenuto a Kissimee, dove alcuni agenti stavano cercando un sospetto legato al traffico di droga: uno è morto e un secondo è grave. A Jacksonville alcuni poliziotti si sono trovati davanti a un uomo armato che ha fatto fuoco. In Pennsylvania un'aggressione. Truman ha espresso alla polizia la sua solidarietà.