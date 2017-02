Usa, un aereo si scontra con un cervo in fase di decollo: evitato un maxi incendio

Un incidente incredibile quello allo scalo di Charlotte, in North Carolina, dove un aereo della American Eagle in fase di decollo ha urtato un cervo che attraversava la pista. L’impatto ha danneggiato un’ala del velivolo e ha provocato una fuoriuscita di carburante con possibile rischio incendio. L'aereo, già in volo, è stato costretto a girarsi e ad atterrare. I 44 passeggeri non hanno subito danni.