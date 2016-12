Usa, ultimo giorno per il Papa

Papa Francesco chiude oggi il suo storico viaggio a Cuba e negli Stati Uniti, con la giornata che conclude l'Incontro mondiale delle famiglie a Philadelphia. Alle 16.00 (le 22.00 italiane) è in programma la messa conclusiva dell'ottavo Incontro mondiale delle famiglie, nel Benjamin Franklin Parkway. L'appuntamento finale è alle 19.00 (l'una di lunedì in Italia) col saluto in aeroporto al comitato organizzatore, ai volontari e ai benefattori.