Usa, uccise tre donne: giustiziato

Un ex giostraio condannato per l'omicidio di tre donne è stato giustiziato mediante iniezione letale in Florida, negli Stati Uniti. L'appello finale lanciato dal condannato a morte, Oscar Ray Bolin, era stato poco prima respinto dalla Corte Suprema. L'uomo si è dichiarato innocente fino all'ultimo affermando di non aver mai conosciuto le tre vittime.