Usa, uccise teenager nero disarmato: ora mette la pistola all'asta

La pistola con cui nel 2012 George Zimmerman ha ucciso il teenager nero Trayvon Martin in Florida torna all'asta online. Dopo che l'arma è stata tolta dal sito gunbroker.com, è riapparsa in vendita su UnitedGunGroup.com, al prezzo di partenza di 5.000 dollari. In poco tempo le offerte per la 9 mm Kel-Tec PF-9 hanno raggiunto livelli astronomici, arrivando addirittura a 65 milioni di dollari. Ma secondo i media americani si tratta di cifre false da parte fatte da utenti che poi si sono cancellati.