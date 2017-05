Usa, uccise nero a Nashville: nessuna accusa contro poliziotto

Il procuratore distrettuale di Nashville, in Tennessee, ha stabilito che non verrà mossa alcuna accusa nei confronti del poliziotto che a febbraio uccise un afroamericano armato dopo un controllo stradale. Secondo il procuratore Glenn Funk, l'agente agì per legittima difesa quando sparò e uccise Jocques Scott Clemmons. La decisione ha suscitato decise proteste. "Lotteremo perché sia fatta giustizia", ha affermato l'avvocato della famiglia Clemmons.