Usa, uccise neri: assolto agente

Michael Brelo, poliziotto bianco 31enne che nel 2012 sparò e uccise due afroamericani mentre erano al volante di un'auto a Cleveland, in Ohio, è stato scagionato da tutte le accuse e dichiarato non colpevole. Il giudice ha spiegato che non avrebbe "sacrificato" Brelo (il quale rischiava una pena di 22 anni di carcere) senza prove sufficienti per una condanna. Subito, fuori dal tribunale, sono scattate le proteste al grido di "hands up, don't shot".