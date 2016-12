Usa, uccise figlie di noto pianista

Un noto pianista ucraino, Vadim Kholodenko, ha trovato morte in casa a Fort Worth, in Texas, le proprie due figlie, di 1 e 5 anni. Nell'abitazione c'era anche la madre delle bimbe, gravemente ferita con un coltello e in stato di shock. Il musicista, che ha 29 anni, era passato dalla casa per prendere le due bimbe, che vivevano con la madre dopo il recente divorzio della coppia. L'uomo non è sospettato e collabora con gli inquirenti.